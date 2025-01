Ilgiorno.it - Senzatetto ucraino ucciso a Saronno: arrestato in Slovenia il presunto killer

(Varese) – Ha commesso un reato ine per questo è statoa Lubiana lo scorso 5 gennaio. Ma l'uomo, cittadino albanese, è sospettato di essere anche il ricercato dalle autorità italiane perché ritenuto responsabile dell'omicidio di Vadym Usatyi,di 46 anni,con due colpi d'arma da fuoco in via Varese anella serata dello scorso 27 ottobre. Il gip del tribunale di Busto Arsizio aveva spiccato un mandato d'arresto internazionale lo scorso 12 dicembre. Le autorità italiane al momento non possono ancora confermare che l'uomoe il latitante siano la stessa persona perché sarà necessario attendere gli esiti dei riscontri dattiloscopici in capo alle autorità slovene che al momento, però, non hanno ancora trasmesso nulla ai colleghi italiani.