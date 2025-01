Secoloditalia.it - Sciopero dei trasporti: treni bloccati per 24 ore, mobilitazioni e disagi. È il primo venerdì nero del 2025

Leggi su Secoloditalia.it

pere scuola. Quello di oggi si annuncia ildell’anno conche si accavallano nei vari settori in tutta Italia. Incrociano le braccia i lavoratori deie quelli del comparto scuola, con disservizi ein tutta Italia per lo stop di aerei,, bus e metro da Milano a Roma, da Napoli a Palermo. Per iloprevisto è di 24 ore. I lavoratori Rfi si sono fermati già alle 21 di ieri, 9 gennaio, e riprenderanno solo alle 21 di oggi 10 gennaio. Sono assicurati, però, i “servizi minimi di trasporto”.dei: è ildel“Iche si trovano in viaggio ainiziato – ricordatalia – arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale.