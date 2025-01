Liberoquotidiano.it - Padre 48enne si impicca, era vessato e minacciato dalla figlia di 15 anni: tragedia a Palermo

Quando - lo scorso marzo l'hanno trovatoto in casa a Villaggio Santa Rosalia, quartiere di, hanno pensato che G.M., 48, un cuoco disoccupato, non avesse retto la morte della moglie (avvenuta per tumore poco tempo prima), non si fosse più ripreso dal lutto, fosse piombato nell'inferno della depressione senza riuscire a rialzarsi. Poi, però, è stata ritrovata una lunga lettera lasciata dall'uomo e si è capito che c'era qualcosa di più. Ancora più orribile, devastante, drammatico per un: le minacce, le botte, i ricatti, le pressioni psicologiche e le estorsioni della15enne e del suo fidanzatino di 17, rampollo di un boss mafioso palermitano. Nello scritto lasciato gli altri due figli, G.M. ha raccontato l'incubo che ha vissuto e che lo ha sopraffatto (puntando il dito contro il 17enne che, a suo dire, ha portato lasulla cattiva strada).