Nuova vita per i fiori. L'ecoprint di Consuelo sfonda nell'alta moda

MASSA MARITTIMAPassione per il suo lavoro. Per i suoi, a tal punto da non volerli lasciare neanche quando naturalmente terminano il loro ciclo di. Quella diCappelli è una storia che merita di essere raccontata, un viaggio incredibile che parte dal cuore del centro storico di Massa Marittima per arrivare agli eventi più prestigiosi del mondo dellaè apppunto una commerciante di, proprietaria di un negozio in via Ximenes, a due passi dalla magnifica piazza del Duomo. Un’attività che ha rilevato dalla sorella qualche anno fa. Ma dietro a quella fioreria si nasconde una storia di passione, ricerca e innovazione che ha portato questa madre di tre figli a diventare un’artista apprezzata nel mondo della. "Tutto è cominciato dalla voglia di non sprecare iche, inebilmente, appassiscono – raccontaCappelli – Un pensiero che mi ha spinto ad esplorare l’antica arte tintoria e la stampa botanica.