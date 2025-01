Ilrestodelcarlino.it - L’olio di tenera ascolana premiato in Egitto

Congratulazioni a Domenico Fratoni che è statoinper la qualità e la bontà del suo olio monovarietale di Oliva. Il prodotto di eccellenza del Piceno realizzato dal titolare dell’Oleificio Fratoni a Brecciarolo, ha trionfato nella prestigiosa competizione internazionale suldi oliva ‘PyramidsIooc&ioc’ al Cairo in. In gara c’erano più di 150 olii provenienti da 20 paesi del mondo. Decisamente soddisfatto Domenico Fratoni che durante le festività di natale è volato al Cairo con la moglie Anna Maria e i figli Chiara e Valentino, per partecipare a questa competizione- "Questo risultato – ha dichiarato Fratoni – è il frutto della passione e dell’impegno che mettiamo ogni giorno nella valorizzazione del nostro territorio, Ascoli Piceno, e nella cura della straordinaria qualità delle sue olive.