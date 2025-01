Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Baskonia 37-38, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: V nere sotto di uno all’intervallo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.32 Ottima reazione delladopo un avvio di secondo quarto non semplice. Trovatasidi otto lunghezze, la compagine emiliana ha avuto la prontezza di rispondere per rimettersi assolutamente in carreggiata, aumentando la precisione da tre punti. Dalineare le prove disputate finora da Achille Polonara (10 punti all’attivo) e di Alessandro Pajola (5 assist). A tra poco per la ripresa dell’incontro.21.29 SI CHIUDE IL PRIMO TEMPO!37-38!37-38 Si sblocca Alessandro Pajola.35-38 Tentativo vincente di Samanic.35-36 Finta e controfinta di Grazulis per poi andare a segno con l’appoggio al tabellone.33-36 Schiacciatona al volo di Hall.33-34 Non sbaglia dalla lunetta lo statunitense, meno di 3?.32-34 CANESTRO CON FALLO PER MORGANNNNN!30-34 Appoggio vincente di Polonara: l’azzurro raggiunge la doppia cifra.