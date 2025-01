Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni settimanali dall’11 al 17 gennaio 2025: Alonso vuol cacciare Ayala, lui lo affronta pubblicamente

Leggi su Superguidatv.it

Cosa ci attende nelle puntate Lain onda nella settimanaal 17? La soap iberica di Rete 4 si preannuncia ricca di colpi di scena, che promettono di tenere incollati davanti ai teleschermi migliaia di fans. Alla tenuta la tensione sarà alle stelle, e oltre allo scontro tra Petra e Pia vedremo anchere. Intanto Blanca cercherà un modo per allentare la tensione tra Jana e Manuel, ma la sua soluzione non piacerà troppo ai due.La, trame al 17: Pia scopre che Petra ha fatto la spiaDurante un acceso confronto, Pia scopre con sgomento che è stata Petra a rivelare a Cruz il suo segreto: ha introdotto di nascosto il piccolo Dieguito all’interno della tenuta.Nonostante l’ultimatum di Cruz, Pia non se la sente di allontanare suo figlio.