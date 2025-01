Il Liverpool cerca la soluzione di trasferimento perfetta sotto gli occhi di Joshua Kimmich

Leggi su Justcalcio.com

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Il bisogno deldi un centrocampista stellare è svanito poche settimane dopo che Ryan Gravenberch è sceso in campoArne Slot.Nonostante la giuria fosse fermamente decisa sul nazionale olandese in vista della stagione 2024/25, l’ex flop del Bayern Monaco è riuscito ad assicurarsi un meritato posto da titolare nella prima XI. Come devono festeggiare i Merseysider la decisione di scommettere sul giovane centrocampista prima dell’eventuale acquisto di Manuel Ugarte da parte del Manchester United!La qualità mostrata regolarmente ad Anfield è tale che la questione dei rinforzi per il ruolo di numero 6 ruota attorno alla preservazione delle gambe del 22enne piuttosto che alla ridi un vero e proprio titolare.Il favorito delRIFIUTA il nuovo contratto: è finito?Una realtà che quasi sicuramente complicherà ogni potenziale mossa per l’ex obiettivo principale Martin Zubimendi.