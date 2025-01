Iodonna.it - «Il 9 gennaio 2023 è stato il giorno più difficile della mia vita e forse quello che mi ha segnato di più ma mi ha regalato una compagna di vita per sempre»

Leggi su Iodonna.it

C’è tutto l’amore di una mamma per la sua bambina nel post social che Alice Campello ha dedicato alla figlia Bella. Il 9, la quarta figlia dell’influencer nata dall’amore con Alvaro Morata, ha compiuto 2 anni. E mamma e papà non potevano che condividere l’evento con i follower, ricordando ancheche è successo dopo la nascitabimba. Mamme ancora equilibriste: spesso lasciano il lavoro X Leggi anche › Alice Campello, gli auguri dolcissimi ad Alvaro Morata per il suo compleanno Alice Campello, le complicazioni dopo il parto di BellaIl 9Alvaro Morata aveva condiviso via social l’arrivocicogna.