Superguidatv.it - Endless Love, anticipazioni e trame dall’11 al 17 gennaio 2025: Kemal e Nihan sposi

Leggi su Superguidatv.it

Cosa accadrà in(Kara Sevda) nella settimanaal 17? La trama si infittisce in vista del gran finale di sempre della soap turca di Canale 5, e la curiosità è molta. Scopriamo insieme cosa rivelano gli spoiler turchi.: nozze moderne o matrimonio tradizionale?I preparativi per le nozze trasono in pieno svolgimento, ma non senza problemi. Le diverse visioni di Fehime e Vildan sulla cerimonia creano qualche tensione, e mentre la prima è legata alle tradizioni popolari, la madre della sposa vorrebbe una cerimonia moderna e ricercata.Le nozze dirischiano di trasformarsi in un campo di battaglia tra culture diverse, e perfino la scelta della musica si rivela ardua: Fehime insiste su tradizionali zurla e tamburi, mentre Vildan ha già organizzato un quartetto d’archi.