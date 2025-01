Tuttivip.it - “Ecco perché proteggono tanto Helena”. Grande Fratello, rivelazioni choc su di lei: è bufera

All’indomani della puntata del, i concorrenti si sono ritrovati a discutere animatamente della mancata squalifica diPrestes, dopo il controverso episodio del bollitore lanciato contro Jessica Morlacchi. Tra opinioni discordanti e dichiarazioni forti, è stato Lorenzo Spolverato a innescare la polemica con affermazioni che hanno acceso il dibattito dentro e fuori la Casa.Lorenzo Spolverato non ha nascosto il suo disappunto per la decisione degli autori di non estrometteredal reality. Durante una conversazione con altri coinquilini, il 28enne milanese ha dichiarato:“questa tutela? Da dove arriva? Non vorrei che fosse protettaproviene dalle favelas. A me non importa niente,ognuno di noi ha delle difficoltà”.Successivamente, Lorenzo ha criticato l’atteggiamento di, accusandola di non essere in grado di affrontare le proprie responsabilità: “È una persona che deve stare sola per capire, invece no, ha sempre qualcuno su cui appoggiarsi”.