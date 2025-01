Panorama.it - Campioni con il mal di pancia

con il mal die con la valigia pronta sotto il letto. A gennaio, perché la finestra del calciomercato rappresenta l’ultima occasione di uscire da storie che si considerano chiuse, cercare alternative, rompere catene che trattengono. Storie che stanno animando le cronache invernali con un finale tutto da scrivere, perché non è scontato che ad ogni mal dipossa corrispondere alla fine un cambio di maglia.È quello che faticosamente stanno spiegando i dirigenti dell’Inter al ribelle Davide Frattesi e al suo entourage. La storia è semplice da spiegare: il centrocampista gioca meno di quanto si aspettava, per Inzaghi è la riserva dell’intoccabile Barella, e quindi spinge per andare altrove. Piace alla Roma e anche a qualche altra big italiana, circostanza che non lascia indifferente Marotta la cui teoria è che se uno vuole andare va accompagnato alla porta, ma senza farsi un autogol.