361magazine.com - Blue Monday 2025: le idee beauty per ritrovare il sorriso nel lunedì più triste dell’anno

Leggi su 361magazine.com

Torna ile in occasione delpiù, meglio fare scorta ditips! Ecco i più giusti per combattere lazza Il 13 gennaio segna sul calendario il ritorno del, il giorno più. Le giornate corte, il freddo invernale e la routine che riprende a pieno ritmo possono contribuire a questo a infondere un senso di malinconia diffusa.Ma non non bisogna abbattersi! Prendersi cura di sé è uno dei modi più efficaci per migliorare l’umore e donare un tocco di positività a questa giornata. Con il giusto mix di prodotti di bellezza e benessere, ilsi trasforma in un momento di coccole e relax dedicato a se stessi. Ecco alcune proposte per scacciare via lazza.APRIVA SMILE:Per affrontare la giornata con serenità e concentrazioneo meno, mantenere l’equilibrio mentale è fondamentale.