Tvplay.it - Assalto Roma, in arrivo la stella del Bologna

Avversarie in campo domenica,potrebbero essere coinvolte anche in un affare di mercato. Coinvolto un protagonista assoluto dell’intera Serie AUna sfida importantissima con punti pesanti in palio quella in programma domenica 12 gennaio al Dall’Ara tra ilpadrone di casa e la. Gli emiliani puntano a bissare la vittoria dell’andata per accorciare ulteriormente le distanze dalla zona europea mentre i giallorossi, in grande fiducia dopo il trionfo nel Derby di domenica scorsa, ambiscono al quarto risultato utile consecutivo per proseguire la risalita iniziata con Ranieri., inladel– Tvplay.it (Foto Ansa)Sono giorni febbrili in casa giallorossa anche per quanto riguarda il mercato. Non è più un mistero ormai il tentativo delladi prendere Frattesi dall’Inter.