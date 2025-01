Napolipiu.com - ADL beffa gli agenti di Kvara e raddoppia il prezzo del georgiano

L'entourage del calciatore si presenta con una proposta del PSG, ma De Laurentiis ribalta il tavolo raddoppiando la valutazione. Niente contropartite tecniche.Il clan di Khvicha Kvaratskhelia pensava di avere in mano il jolly vincente. Come rivela l'edizione odierna de Il Mattino, gli agenti si sono presentati al Napoli con quella che credevano essere un'offerta irrinunciabile: "Abbiamo una super proposta del Paris Saint-Germain". Ma non avevano fatto i conti con l'astuzia di Aurelio De Laurentiis.La risposta del patron azzurro è arrivata via mail ed è stata una doccia gelata per Mamuka Jugeli e papà Badri: 90 milioni di euro, il doppio di quanto gli agenti pensavano di strappare al PSG. Non solo: il presidente ha specificato che la cifra dovrà essere versata in un'unica soluzione, senza dilazioni né contropartite tecniche, nemmeno l'inserimento di Skriniar nell'operazione.