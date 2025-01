Quifinanza.it - Xylella in Puglia, il governo ritarda con i sussidi: mancano 142 milioni

Lafastidiosa inha causato la morte, o ha costretto all’abbattimento, didi ulivi per un danno economico complessivo stimato in oltre 1,5 miliardi di euro, secondo i conti dell’assessorato regionale all’Agricoltura.Per contrastare l’avanzata del batterio e per risarcire migliaia di agricoltori danneggiati ilnazionale ha promessoe ristori. L’infezione aveva iniziato a diffondersi nel 2008, quando nel sud dellavenne trasportata una pianta di caffè proveniente dalla Costa Rica, ma l’allarme delle autorità è scattato solo nel 2013. Il danno per lariguarda circa 12di alberi.142Secondo l’Osservatorio fitosanitario della Regione, per agire contro laservirebbero 222di euro ma al momento ce ne sono soltanto 80.