Tra il Napoli e Frattesi ci sono 45 milioni di gradi di separazione

Tra ilci45didiIlvorrebbe portarealla corte di Conte ma l’affare è complicato, come scrive Repubblicacon Pasquale Tina:Ilaccarezza pure un’idea suggestiva che porta dritta a Davide, il pezzo pregiato del mercato di gennaio. All’Inter non sta avendo spazio e quindi sta prendendo piede l’ipotesi di una clamorosa cessione. I nerazzurri hanno fatto un prezzo altissimo (45di euro) e quindi hanno aperto alla partenza del 25enne romano, che da sempre sogna un ritorno in giallorosso. Ma la richiesta nerazzurra è un muro altissimo da superare. Ilpotrebbe aggirarlo soltanto se l’Inter accettasse un prestito oneroso con obbligo di riscatto e pagamento biennale. Il progetto è ambizioso, la realizzazione è complicata anche per la concorrenza.