Ilgiorno.it - Precipita dal capannone. Si rialza, poi s’accascia. Morto imprenditore

È Carmelo Longhitano, 51 anni, titolare della ditta Edil CM di Roccafranca, la vittima dell’infortunio sul lavoro che si è verificato ieri. Intorno alle 14.30, nella carrozzeria Villa, Nichetti e Pertusi di via Risorgimento, a Trescore Cremasco, l’uomo si trovava con i suoi dipendenti sul tetto delper effettuare dei lavori di riparazione. È salito per controllare la struttura. Intorno, era già stata sistemata la protezione anti-salto a salvaguardia di chi avrebbe operato. Longhitano si è avventurato sul tetto, presumibilmente senza essersi ancorato con la corda che fa parte dei sistemi di sicurezza. Ha fatto qualche passo, quando si è aperto un buco che ha fattore il 51enne nel vuoto. Dopo il volo di cinque metri, l’si sarebbeto in piedi, apparentemente stordito, ma ancora presente.