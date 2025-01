Anteprima24.it - Ospedale, lavoratori della mensa in stato di agitazione: “Situazione insostenibile”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Nella giornata di oggi la nostra O.S. ha dichiarato lodiper ie le lavoratriciospedaliera dell’A.O. G. Rummo di Benevento in appalto alla società Dussmann”. Così in una nota la FLAICA CUB Benevento.“Ancora una volta – scrive – le discriminazioni ed il continuo peggiore delle condizioni lavorative ci hanno costretto a dichiarare lodiin una struttura cosi sensibile ed importante per la nostra comunità. Nonostante l’incontro con la direzione aziendale dove abbiamo chiesto specifiche garanzie per un proseguo degno dei lavori, nonostante l’impegno di una risposta in breve alle nostre richieste, dopo oltre tre mesi di silenzio ci vediamo costretti ad agire.Il carico di lavoro ormai insopportabile e le continue differenze di trattamento ad alcunistanno creando un clima di caccia alle streghe non degno di una struttura pubblica come questa