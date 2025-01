Mistermovie.it - Mister Movie | Ryan Reynolds celebra Wicked e difende le donne a Hollywood

Leggi su Mistermovie.it

Il 7 gennaio 2025,ha fatto la sua prima apparizione pubblica dopo le controverse vicende che hanno coinvolto sua moglie Blake Lively e il regista Justin Baldoni. Presentatosi al gala dei National Board of Review Awards per consegnare ail premio per il miglior film, l’attore ha tenuto un discorso che, secondo molti, ha toccato temi strettamente legati alle recenti esperienze personali di Lively.: Discorso ai National Board of Review Awards e il sostegno a Blake Livelyclass="wp-block-heading">Nel suo intervento, rivolto a una platea che includeva Cynthia Erivo, Ariana Grande, Michelle Yeoh ed Ethan Slater,hatoper il suo coraggio nel mettere al centro della narrazione dueforti. Ha dichiarato:“‘’ è davvero malvagio.