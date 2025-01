Lanazione.it - Meteo Toscana, dal fine settimana cambia tutto. Arriva il freddo, ecco dove

Firenze, 9 gennaio 2025 – Ancora un paio di giorni umidi ma decisamente non freddi, poi nella notte tra sabato e domenica dovrebbere. Le previsioniper laindicano l’arrivo di un’ondata di, non eccezionale per il periodo ma comunque piuttosto marcato con numerose località che al mattino andranno ampiamente sotto lo zero. Venerdì e sabato cieli nuvolosi e temperature sopra la media, per quanto in calo. Poi da domenica mattina il tempo sarà decisamente più sereno ma anche molto più: si andrà dai previsti -5° sulla Montagna Pistoiese a -2° e -1° tra Alto Mugello, Garfagnana, Lunigiana, Valdarno Superiore, Casentino e provincia di Pisa. Le previsioni del Lamma Venerdì 10 gennaio: inizialmente nuvoloso o molto nuvoloso con possibilità di deboli piogge.