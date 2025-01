Lanazione.it - Le nuove polemiche sulla Grillaia: "Assoluta assenza di anomalie"

"Nessuna anomalia nei processi di stoccaggio". Il sindaco Giacomo Tarrini – dopo le opportune verifiche – replica al Coordinamento No Valdera Avvelenata, tornato alla carica, dove sono in corso i conferimento per la messa in sicurezza definitiva. "Il 31 dicembre sono stati recapitati al sottoscritto un video e un fotogramma accompagnati da affermazioni relative alla possibile rottura di involucri di eternit in stoccaggio al l’impianto di smaltimento della– spiega Tarrini –. Anche se già dal fotogramma non erano riscontrabili né rotture né altro di anomalo, mi sono tempestivamente recato all’impianto per verificare visivamente che non fosse incorsa alcuna anomalia. Successivamente, ho mostrato le immagini al personale responsabile del sito affinché si svolgesse un’analisi puntuale e chiara su ciò che si vedeva sulle immagini, chiedendo loro in aggiunta di redigere una relazione in merito".