Uominiedonnenews.it - Le Leggi Del Cuore, Anticipazioni: Jimena In Pericolo!

Ledelsta passando un periodo complesso a causa di un uomo violento entrato nella sua vita. Ivan chiede a Pablo di aiutare la donna in questo momento!Ledelprosegue e, nel corso delle puntate, al centro dell’attenzione ci sarà. Ivan infatti farà presente a Pablo che la donna ha bisogno di aiuto, per via della nuova situazione in cui si è trovata. Nel frattempo allo studio legale ci saranno diverse nuove sfide da affrontare. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Ledel: dove eravamo rimasti?Julia condivide con la mamma Maria Cristina tutte le difficoltà che sta vivendo, perché non vuole fare finta che i tanti anni trascorsi con Camilo non esistano, ma allo stesso tempo nutre dei sentimenti per Pablo.