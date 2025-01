Sport.quotidiano.net - La svolta Avis mette la freccia e vola in vetta

Sei vittorie, di cui due conseguite in trasferta, hanno caratterizzato la quattordicesima giornata del campionato di Prima categoria (girone A). Un turno che ha portato dei cambiamenti al vertice della classifica. Al primo posto, scavalcando il San Costanzo, è salito l’Montecalvo. In seconda piazza, a meno 1, tre squadre: Peglio, Atletico Mondolfo e San Costanzo. Una graduatoria in alto decisamente corta, con 6 compagini divise da 6 punti. In basso sta reagendo il Muraglia, sabato vittorioso nel match con il Real Altofoglia. I numeri. La Falco Acqualagna dopo quattro vittorie consecutive sabato sul campo della Maior si è dovuta accontentare di un pareggio. L’attacco più prolifico del girone è quello dell’Montecalvo (30 gol), ha segnato meno di tutti l’Apecchio (solo 3 reti). Il Peglio di mister Giorgini vanta la miglior difesa del torneo (solo 9 le reti subite).