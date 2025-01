Ilnapolista.it - Kvaratskhelia subito al Psg? Zaccardo ha incontrato il procuratore e Manna. Si scalda Chiesa

Leggi su Ilnapolista.it

al? Si può fare,incontra il. Sicome Vlahovic, può andare viaa gennaio. Ne abbiamo scritto sul Napolista domenica scorsa. Basta ragionare per anticipare le mosse di mercato. La cifra potrebbe aggirarsi tra gli 80 e i 90 milioni.Scrive oggi Il Roma chenegli ultimi giorni Cristian, ex difensore della Nazionale ed intermediario della trattativa che aveva portato Kvara in Italia, ha dovuto lasciare Dubai per incontrare l’agente dell’attaccante Jugeli e il ds azzurro.Ricordiamo che Kvara a Firenze non c’era per un affaticamento muscolare. Il Napoli senza di lui ha vinto 3-0. Lo stesso di Vlahovic in questa settimana in vista del derby.Conte non direbbe no alla partenza di Kvara, ovviamente dipende dagli eventuali arrivi.