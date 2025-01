Puntomagazine.it - Incendi devastano Los Angeles, Biden annulla la visita in Italia

Fiamme fuori controllo minacciano Los Angeles: cinque morti, migliaia di evacuazioni e una crisi senza precedenti. Biden cancella la visita in Italia per concentrarsi sulla gestione dell'emergenza. Gli incendi che stanno mettendo in ginocchio Los Angeles hanno costretto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ad annullare la sua visita in Italia, prevista per i prossimi giorni. La Casa Bianca ha comunicato che Biden ha deciso di concentrarsi sulla gestione dell'emergenza e della risposta federale agli incendi che stanno colpendo la California. Il viaggio del presidente Usa, inizialmente programmato dal 9 al 12 gennaio, è stato cancellato per dare priorità alla crisi in corso.