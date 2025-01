Quotidiano.net - Educazione sessuale?: "Il tema sarà l’infertilità". L’opposizione non ci sta: "Grave retromarcia"

La somma di 500mila euro prevista in manovra per promuovere la salute e l’e affettiva nelle scuole secondarieusata per formare gli insegnanti sule sui modi per prevenirla. Ad annunciarlo, nell’Aula della Camera, è il ministro ai Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, rispondendo a una interrogazione della Lega. "Unagravissima rispetto a ciò che prevede la legge, un’operazione sporca", accusa Riccardo Magi (foto), primo firmatario dell’emendamento sull’a scuola. Dello stesso tenore le reazioni del Pd che definisce la mossa "sconcertante" sottolineando che si tratta di "un’operazione politica manipolatrice, volta a soddisfare la fissazione sessuofobica di certa destra". I leghisti cantano invece vittoria: "Non cimai spazio per l’ideologia gender nelle scuole".