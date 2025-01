Secoloditalia.it - Cecilia Sala, il primo podcast dopo la liberazione: “Sono riuscita a ridere due volte nella mia cella”

«Confusa, felicissima. Mi devo riabituare, devo riposare: questa notte non ho dormito per l’eccitazione, per la gioia, quella precedente per l’angoscia. Sto bene,molto contenta».le prime parole che, giornalista, affida alla voce tremante ma ferma durante un’intervista con Mario Calabresi, neldi Chora Media dal titolo “I miei giorni a Evin, tra interrogatori e isolamento“. Le sue frasi scandiscono la cronaca di un incubo che, inaspettatamente, ha avuto una fine più rapida di quanto lei stessa osasse sperare.L’arresto di«Mi hanno bussato alla porta, pensavo fossero persone delle pulizie. Non lo erano, mi hanno portato via». Racconta il momento dell’arresto con le lacrime agli occhi., trascinata nel carcere di massima sicurezza di Evin, a Teheran, ha affrontato ventuno giorni di isolamento, interrogatori e il silenzio che, lei stessa confessa, era il nemico più insidioso.