Liberoquotidiano.it - Bltz del Psg, Kvaratskhelia subito via: un terremoto a Napoli, cosa sta succedendo

Nel girone di ritorno ildi Antonio Conte potrebbe ritrovarsi a giocare per lo scudetto senza Kvitcha. Secondo le ultime, clamorose notizie di radio-mercato, il georgiano sarebbe nel mirino del Paris Saint Germain. Come riporta il prestigioso magazine francese L'Equipe, infatti, il Psg potrebbe tornare alla carica già in questa sessione di gennaio per il 23enne star della formazione azzurra. Con Kolo Muani in uscita, a Parigi starebbero lavorando da un po' di tempo sulla pista che porta a Kvara, nel mirino anche la scorsa estate. E rispetto ad allora, ci sarebbe da parte della disponibilità a trattare. Attenzione però alla concorrenza del Manchester United, che avrebbe individuato nell'esterno georgiano il sostituto ideale di Rashford, ormai in rotta coi Red Devils.