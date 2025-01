Biologia così l’IA aiuta a comprendere il funzionamento interno delle cellule

Leggi su Ildenaro.it

Grazie a nuove tecniche di Intelligenza Artificiale (IA) sarebbe possibile prevedere con estrema precisione l’attivita’ dei genisingole. Il sistema innovativo, messo a punto da ricercatori del Vagelos College of Physicians and Surgeons presso la Columbia University, descritto in un lavoro pubblicato oggi su Nature, potrebbere ai meccanismi diinterni allee, quindi, anche dell’insorgenza e sviluppo di molte malattie, dal cancro alle patologie genetiche. “I modelli computazionali predittivi generalizzati consentono di scoprire i processi biologici in modo rapido e accurato, permettendo di condurre esperimenti computazionali su larga scala, migliorando gli approcci sperimentali tradizionali”, ha dichiarato Raul Rabadan, professore didei sistemi e autore senior dello studio.