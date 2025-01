Oasport.it - Australian Open 2025, il tabellone maschile: gli accoppiamenti dal 1° turno alla finale

Leggi su Oasport.it

E’ andato in scena, nella notte italiana, il sorteggio deldi singolaredeglidi tennis: dei 9 italiani già ammessi al main draw, ben sette sono nella parte alta, mentre soltanto due sono stati inseriti nella parte bassa. A questi si aggiungerà Matteo Gigante, che ha superato le qualificazioni, ma avrà buone occasioni di rientrare, come lucky loser, anche Francesco Passaro.Jannik Sinner non ha avuto un sorteggio facile: esordio contro il cileno Nicolas Jarry, di pochissimo al di fuori delle teste di serie, possibile derby al terzocontro Flavio Cobolli, ed ottavi diipotetici contro il danese Holger Rune.I quarti diteorici sono, nella parte alta, Sinner-De Minaur e Fritz-Medvedev, ed in quella bassa, Djokovic-Alcaraz e Ruud-Zverev: l’azzurro eviterà così fino all’ultimo atto sia il serbo che lo spagnolo, i quali, invece, potrebbero affrontarsi in una sorta di antipasto di quanto potrebbe accadere in Coppa Davis.