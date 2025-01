Puntomagazine.it - Al Via il Corso di Formazione della pastorale carceraria della diocesi di Napoli

Leggi su Puntomagazine.it

diper Volontariato Penitenziario: “Ricordatevi dei carcerati come se foste loro compagni di carcere”Al via ildidi volontariato penitenziario “Ricordatevi dei carcerati come se foste loro compagni di carcere (Ebrei 13,1-24)”, organizzato dalladell’Arcidi, diretta da don Franco Esposito, insieme all’associazione onlus Liberi di Volare e alla Caritas Diocesana di. Gli incontri avranno inizio a partire dal 25 gennaio, e si terranno nella sedesita in, alla via Buonomo 39. Ilè gratuito e mira a far acquisire gli elementi basilarinormativa, l’iter dell’esecuzione penale, l’organizzazione penitenziaria, gli aspetti fondamentali di tutela al detenuto nel suo perdi rieducazione e riparazione.