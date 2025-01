Sport.quotidiano.net - Spezia riabbraccia Chichizola. Raggiunto l’accordo con il portiere. Match a Carrara, ipotesi stop ai tifosi

Ieri, al ‘Ferdeghini’, la firma sul contratto fino a giugno 2025 (con opzione per l’anno successivo in caso di playoff, Serie A o otto presenze), oggi il primo allenamento a Follo. Otto anni dopo il suo addio, ilLeandroè tornato ieri a nutrirsi di spezzinità, da lui ben conosciuta e apprezzata nei tre anni di militanza in riva al Golfo, dal 2014 al 2017 (Serie B), con le sue 141 presenze all’attivo che gli valsero il titolo di aquilotto dell’anno, nel 2016, dallo storico club ‘Franco Cavatorti’. Oggi, a Follo,ritroverà il preparatore dei portieri Massimo Gazzoli, che già lo allenò ai tempi della sua militanza nel Perugia. Per ilargentino di San Justo, classe 1990, si profila la chiusura di un cerchio se è vero che in Italia fu lanciato dallonel 2014 (fondamentale per la sua crescita fu il preparatore dei portieri Maurizio Rollandi, ex aquilotto e spezzino) e, ora, potrebbe terminare la carriera proprio con la maglia bianca.