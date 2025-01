Zon.it - Salerno, lancia tavolino contro operai in Corso Garibaldi e scappa

Un episodio di follia ha scosso il centro dinel primo pomeriggio di ieri. In, un uomo di origini magrebine ha afferrato unda un furgoncino utilizzato per un trasloco e lo ha scagliatogliintenti a lavorare.L’aggressione fortunatamente non ha causato gravi ferite, ma solo lividi e tanta paura tra i presenti.Dopo l’accaduto, l’aggressore si è dato alla fuga, dileguandosi tra i vicoli del centro storico. La polizia è ora al lavoro per identificarlo e ricostruire le motivazioni del gesto.Segui ZON.IT su Google News.