Roma l’Inter spara alto per Frattesi | la Juventus ci pensa

Laè pronta a rinforzarsi in questa finestra invernale di calciomercato, ma dovrà muoversi nei paletti del Fair Play Finanziario. I Friedkin hanno stabilito che, pur supportando le richieste di Ranieri, sarà essenziale ridurre il monte ingaggi per contenere le perdite nel bilancio 2025 e scongiurare sanzioni dall’Uefa (come l’esclusione dalle coppe europee). Tra i nomi accostati al club giallorosso c’è quello di Davidedel. Il centrocampista, insoddisfatto del poco spazio ricevuto sotto la guida di Simone Inzaghi, non è ritenuto incedibile e avrebbe manifestato apertura per un ritorno in giallorosso. Tuttavia, secondo quanto riportato da Sky Sport, i nerazzurri hanno fissato a 45 milioni di euro il prezzo del cartellino, cifra che rappresenta un ostacolo significativo.