Pronosticipremium.com - Roma, ipotesi rinnovo per Paredes: ma il Boca Juniors rilancia

Leggi su Pronosticipremium.com

Nelle ultime settimane laè riuscita a risollevarsi rispetto a tutti i problemi avuti fin dall’inizio della stagione. Gran parte del merito è da attribuire ovviamente a Claudio Ranieri, che dal suo ritorno ha saputo riportare tranquillità e normalità dalle parti di Trigoria. Il tecnico di Testaccio ha poi riportato al proprio livello un giocatore del calibro di Leandro, che sembrava scomparso dai radar giallorossi.Il centrocampista argentino è tornato ad essere il padrone del reparto, riconquistandosi una maglia da titolare. Il numero 16 ha dimostrato di saper essere ancora un elemento fondamentale per questa squadra, dato che il suo rientro in campo è coinciso anche con l’inizio della risalita della. Viste le sue prestazioni da leader ritrovato, sarebbero anche cambiati i possibili scenari futuri, che fino a qualche tempo fa lo vedevano come sicuro partente al termine della stagione.