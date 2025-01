Policlinico Umberto I, resta aperto il centro di senologia di Palazzo Baleani

Leggi su Funweek.it

“Sta girando sul web una notizia falsa che annuncia la chiusura deldidi. *Non è vero* e questa non e’ solo una fake new, ma un goffo tentativo di screditare il lavoro delI attraverso la ripubblicazione di notizie del 2019. Ilper la salute e il benessere della donna die’e operativo e tale rimarrà. La salute delle donne è una priorità assoluta.”Questo è l’aggiornamento pubblicato sul profilo ufficiale Facebook del1Ilper la salute e il benessere della donna si pone l’obiettivo di costituire undi riferimento per le donne del territorio regionale.Il progetto prevede come obiettivo la cura delle donne di ogni età con percorsi terapeutici mirati e trattamenti specifici, coinvolgendo specialisti e servizi di diverse discipline.