"Mrs Doubtfire-Mammo per sempre", uno dei grandi successi di Robin Williams

MRSPERSky Family, ore 21. Con, Sally Field e Pierce Brosnan. Regia di Chris Columbus. Produzione Usa. Durata 2 ore 5 minuti LA TRAMA Daniel () è un attore di scarso successo e anche una frana come marito. La sua inguaribile inaffidabilità ha spinto la moglie al divorzio.Ora la donna medita di sposarsi e Daniel proprio non sopporta l'idea di un distacco quasi totale dai figli. Decide di travestirsi da donna per rimanere sotto le spoglie di governante accanto alla sua prole.Nessuno sembra riconoscerlo e anzi per i ragazzi diventa figura insostituibile. PERCHÈ VEDERLO Perché è uno deidinegli anni 90. Chris Columbus, regista specialista nel film per famiglie, non tenta nemmeno per un momento di frenarlo. Il risultato è uno spasso filato per due ore.