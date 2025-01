Mistermovie.it - Mister Movie | Friday Night Lights, Taylor Kitsch sarà nel reboot?

potrebbe tornare a vestire i panni di Tim Riggins neldi, attualmente in lavorazione presso Peacock. L’attore ha recentemente dichiarato di essere stato contattato per far parte della nuova versione della celebre serie sportiva prodotta da Universal Television.e il possibile ritorno in: ilprende formaDurante un’intervista su The Spotlight con Jessica Shaw su SiriusXM,ha rivelato di essere stato “lusingato” dall’offerta, ma di non essere pronto a impegnarsi completamente in un:“Non dire mai mai, ma potrei fare qualcosa per un episodio o poco più. Non voglio però guidare un’intera serie o restare legato al progetto a lungo termine.”L’attore, che ha interpretato Tim Riggins per tutte le cinque stagioni della serie originale, ha lasciato intendere che sarebbe disposto a tornare brevemente, magari in un ruolo secondario o come guest star.