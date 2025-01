Quotidiano.net - Maduro: disposto a difendere la pace del Venezuela anche con la vita

Durante un incontro con la Milizia bolivariana, la Mnb (da non confondere con la Guardia bolivariana, la Gnb), il presidente delNicolásha assicurato che "ècon la propria" la, l'indipendenza e il popolo del paese sudamericano. "Fascisti, imperialisti, non sbagliate con me, non sbagliate più con me né con il popolono che è risoluto e determinato a vincere, a preservare la, l'indipendenza e i diritti del popolo,con la propriase necessario a morire affinché il paese cresca", ha detto. Nella cerimonia per il giuramento di nuovi membri della Milizia bolivariana, corpo creato 15 anni fa da Hugo Chávez,haannunciato l'arresto di altri 7 stranieri, che si sommandosi agli altri sono almeno 132 in tutto, di 25 nazionalità.