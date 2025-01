Ilfoglio.it - La vita contro

Leggi su Ilfoglio.it

La rivoluzione di sé avviene in un in. E’ in quell’attimo, o meglio in quell’itinerario che da lì prende le mosse, che l’uomo conosce chi è. Lo scoprono – anche se faticano ad ammetterlo – Angela e Umberto, due vite apparentemente segnate. Trafitte dall’assenza di quell’altro che, quasi sempre, è il corresponsabile della definizione dei propri orizzonti. Lei, poco più di vent’anni, è appena uscita dal carcere veneziano della Giudecca dopo essere diventata suo malgrado ingranaggio di un oliato meccanismo criminale, invischiata in attività di sfruttamento della prostituzione e traffico di droga ordite dalla famiglia adottiva del compagno, Florian, tipico esempio di ragazzo senza arte né parte. Angela vive solo per riavere il figlio, Martin, strappatole dalla giustizia e affidato ai nonni.