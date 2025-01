Lanazione.it - La complicità del male. È ’L’assaggiatrice di Hitler’

Leggi su Lanazione.it

Uno spettacolo teatrale che indaga la possibilità di scivolare nella colpa senza averlo scelto, di trovarsi complici delper semplice istinto di sopravvivenza. Va in scena domani, giovedì 9 gennaio, e venerdì 10 (ore 21), al Teatro delle Arti di Lastra a Signa (via Matteotti 8), in prima nazionale, "L’assaggiatrice di Hitler", nuova produzione del Teatro popolare d’arte con Silvia Gallerano, Alessia Giangiuliani, per la regia di Sandro Mabellini. L’obiettivo drammaturgico e registico è costruire uno spettacolo evocativo in cui due sole attrici interpretano tutti i personaggi, con una sintesi dei linguaggi scenici: drammaturgia del suono e della luce, corpo e voce delle attrici, musiche registrate e suonate dal vivo da una fisarmonica. Lo spettacolo è la trasposizione del romanzo Le assaggiatrici di Rosella Postorino, vincitore di numerosi premi, tra cui il Campiello 2018 e il Prix Jean-Monnet 2019.