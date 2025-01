Lettera43.it - Jean-Marie Le Pen, ritratto di un perdente di successo

«Eterno provocatore e pioniere dell’estrema destra europea», «tribuno senza pari, provocatore ossessionato dall’immigrazione e dagli ebrei, patriarca ostacolato dai suoi». Così l’agenzia France Presse descrive, a caldo, la figura diLe Pen, ex leader dell’estrema destra francese, morto il 7 gennaio all’età di 96 anni. Le Pen avrebbe anche «fatto uscire l’estrema destra francese dalla sua marginalità durante una carriera politica che ha segnato la Quinta Repubblica».Le Pen (Getty Images).Il ricordo e le condoglianze istituzionaliVanno in questa direzione anche le prime dichiarazioni “istituzionali”, da quelle del presidente Emmanuel Macron, che sottolinea comeLe Pen abbia giocato «un ruolo nella vita pubblica» della Francia a quelle del premier Francois Bayrou, che evidenzia come, al di là degli “scontri” politici – le sue «armi preferite» – Le Pen sia stato «una personalità della vita politica francese».