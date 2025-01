Puntomagazine.it - “Grazie per la vostra umanità”: L’emozionante ringraziamento dell’uomo salvato dai carabinieri

“Un gesto di coraggio e dedizione: il salvataggio di Giuseppe nei boschi dell’Aspromonteall’intervento tempestivo deidi Staiti”“Era mia intenzione tornare a ringraziarvi per lae per il vostro tempestivo intervento nelle aree impervie dei boschi dell’Aspromonte“. Con queste parole, il signor Giuseppe, un uomo di sessant’anni, ha espresso la sua sincera gratitudine aidella Stazione di Staiti (RC), protagonisti di un salvataggio che ha visto un esito felice,alla rapidità e competenza del loro intervento. L’incidente è avvenuto nei boschi di Staiti, un piccolo comune montano situato all’estremo confine sud del Parco Nazionale dell’Aspromonte, noto per la sua bellezza naturale ma anche per i suoi sentieri impervi e difficili. Il signor Giuseppe stava percorrendo uno di questi sentieri in un pomeriggio che sembrava essere un’occasione di tranquillità immerso nella natura.