Cinque milioni per la riqualificazione di Palazzo Ducale a Massa

CARRARA – Sarà un intervento complesso, svolto sotto l’occhio vigile della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di Lucca e-Carrara, quello che la Provincia di-Carrara è chiamata a portare avanti sullo storicodi, grazie al finanziamento di circa 5di euro messo a disposizione dal ministero della cultura nel 2024. Richiede quindi il coinvolgimento di diverse professionalità, dai restauratori ai professionisti del legno, dagli architetti agli ingegneri.Si interverrà sui diversi elementi che compongono le facciate (busti, marmi, gronde) ma anche sull’intonaco, prevedendo il completo rifacimento, il colore e parte degli infissi, per finire con l’illuminazione esterna.A fare il punto sul cronoprogramma dell’intervento sono stati il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, e l’onorevole Alessandro Amorese: “Ci sembrava doveroso dopo che il ministero aveva inserito quello ditra gli interventi di grande rilevanza culturale e dopo averne dato notizia nella scorsa primavera informare su quello che è lo stato attuale dell’iter – hanno detto all’unisono Lorenzetti e Amorese – I lavori sostanzialmente restano divisi in due lotti: il primo riguarda il lato di via Guidoni per il quale, lo ricordiamo, la Provincia aveva già affidato l’intervento interrotto poi a seguito della rescissione del contratto con la ditta incaricata: nelle prossime settimane parte la nuova procedura che prevede l’affidamento attraverso l’invito a partecipare ad almenoditte.