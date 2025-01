Spettacolo.periodicodaily.com - “Blu Elettrico” è Il Nuovo Singolo di Claudia Cantisani

presenta il suo, “Blu”, un omaggio elegante e coinvolgente al celebre brano di Sergio Caputo. Con una reinterpretazione intima e raffinata,porta nuova vita a una delle canzoni più emozionanti della musica italiana.Un Viaggio Emozionante nel Caos EmotivoIl brano “Blu” diracconta un senso di smarrimento che nasce da una perdita profonda, un’esperienza che travolge l’anima e lascia tutto il resto impalpabile. Le parole di “Blu” dipingono un cuore che, pur essendo pieno di emozioni, si sente vuoto e disorientato: “zeppo come un autobus, ma vuoto come un viale senza platani”, dove “il resto è solo asfalto e musica”, e il jazz diventa “freddissimo”. Un’interpretazione potente di quel momento in cui ci si sente persi, ma anche in cui si scopre la forza di andare oltre.