Aziende al femminile Grosseto prima in Toscana

di Cristina RufiniSpicca a unaocchiata, guardando i numeri dell’imprenditoriain Italia, il nono posto occupato dalla provincia di, con il suo 28,1% di imprese in rosa sul totale di quelle complessivamente attive (7.241 su 25.806). Ovviamentein, dove invece Firenze, per esempio, occupa l’ultima posizione, la settantesima in Italia. Seconda inPrato e terza Livorno. Ilto regionale indella Maremma è legato alla presenza di una rete di piccole e medie imprese che ruotano attorno all’agricoltura (24%), settorerio in provincia di. Per presenzanellesignifica sia che siano dirette da donne, ma anche che la presenzasia all’interno della compagine societaria. Come fanalino di coda, invece, con il solo 4,3% troviamo le imprese nel settore del manifatturiero e delle costruzioni, quest’ultimo notoriamente ’lontano’ dal mondo