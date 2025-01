Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli: "Insieme si cade, insieme ci si rialza"

sici si." E’ nei momenti difficili che si forgiano i veri gruppi, quelli che non mollano mai. Ora è tempo di ricominciare a lottare, con la testa alta e il cuore pieno di orgoglio. Forza, uniti verso la prossima sfida. Così la società bianconera attraverso i propri canali social, ha voluto ricaricare l’ambiente dopo la pesante sconfitta per 4-0 nel derby contro la capolista Sambenedettese. Una sconfitta che può starci, magari non così ‘roboante’ come l’ha definita Mister Simone Seccardini alla fine, ma che pesa soprattutto perché è la terza consecutiva in un periodo in cui l’ha raccolto solo due pareggi in cinque gare. A preoccupare l’ambiente, oltre ai gol subiti (23 di cui 10 nelle ultime cinque giornate), sono quelli realizzati (22 di cui 3 nelle ultime 5 giornate e nessuna nelle ultime due).