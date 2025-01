Biccy.it - Striscia la Notizia, via il Velino Gianluca Briganti: al suo posto una velina bionda

Leggi su Biccy.it

È durata mezza stagione l’esperienza deldila, dato che da domani arriverà al suoun’altra persona. Lo ha annunciato la trasmissione tramite le parole del diretto interessato: “Ho voluto provare questa splendida esperienza in una storica, grande realtà della tv e ora ringrazio di cuore tutti, in particolare Antonio Ricci, per avermi permesso di vivere un’esperienza unica“. Confermata, invece, laBeatrice Coari. Al suo fianco arriverà una nuova, di sesso femminile,, che sarà scelta direttamente dal pubblico. “Lo sostituirà una nuovascelta dal pubblico grazie a una selezione, inserita all’interno del programma, al via da lunedì 13 gennaio“.Come ricorda TvBlog,è stato il quintodella storia diladopo lo storico Edo Soldo, presente nel programma soprattutto negli anni ’90, Luca Maria Todini, presente nella sedicesima edizione del programma, e la coppia composta da Elia Fongaro e Pierpaolo Pretelli, che ha presenziato durante la ventiseiesima e la ventisettesima edizione del tg.