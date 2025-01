Pianetamilan.it - Prima pagina Tuttosport: “SuperSergioMilan: una rimonta pazzesca”

Questa è ladi '', in edicola oggi, martedì 7 gennaio 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. '' oggi in edicola, in, apre parlando del successo, incredibile e rocambolesco, del Milan di Sérgio Conceição nella finale della Supercoppa Italiana contro l'Inter di Simone Inzaghi. Il derby della Madonnina giocato a Riyadh (Arabia Saudita) termina 3-2 per i rossoneri al termine di unaincredibile. Inter avanti di due reti (Lautaro Martínez e Mehdi Taremi), poi l'ingresso di Rafael Leão consente al Milan di ribaltare tutto (in gol Theo Hernández, Christian Pulisic e, al 93', Tammy Abraham). Primo trofeo per RedBird, sulla vittoria l'evidente mano del nuovo allenatore del Diavolo.